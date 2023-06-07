Меньшова одной фразой поставила на место обозлившуюся Гордон

Конфликт двух знаменитостей не утихает

Недавно в информационном пространстве начали активно обсуждать конфликтную ситуацию, которая разразилась между звездным юристом Екатериной Гордон и именитой российской актрисой Юлией Меньшовой. Гордон нелестно высказалась о своей коллеге по отечественному шоу-бизнесу. Однако и Меньшова нашла, чем осадить оппонентку.



Скандал разгорелся после того, как Меньшова в одном из интервью с иронией высказалась о профессиональных навыках звездного юриста. Гордон, разумеется, не могла пропустить это мимо ушей и начала разборки в публичной плоскости. Катерина объявила, что считает Меньшову лицемеркой, которая старается выглядеть милой и пушистой, а на самом деле в глубине души очень злая.



Выпад звездного юриста активно растиражировали в прессе. Ситуацию не спасло даже то, что Гордон поспешила оперативно удалить скандальную запись из социальных сетей. Конечно, Юлия увидела обращенное к ней послание, на которое ответила одной емкой фразой. Артистка высмеяла свою оппонентку.

"Ну, хоть какие-то смешные новости сегодня", – с нескрываемой иронией отметила Меньшова.

Очевидно, таким образом знаменитость хотела продемонстрировать, что считает себя выше склочных разборок в социальных сетях. Каким образом на такую обидную заметку отреагировала специалист по юридическим вопросам, пока неизвестно.

