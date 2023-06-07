Меньшова одной фразой поставила на место обозлившуюся Гордон

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Недавно в информационном пространстве начали активно обсуждать конфликтную ситуацию, которая разразилась между звездным юристом Екатериной Гордон и именитой российской актрисой Юлией Меньшовой. Гордон нелестно высказалась о своей коллеге по отечественному шоу-бизнесу. Однако и Меньшова нашла, чем осадить оппонентку.
Скандал разгорелся после того, как Меньшова в одном из интервью с иронией высказалась о профессиональных навыках звездного юриста. Гордон, разумеется, не могла пропустить это мимо ушей и начала разборки в публичной плоскости. Катерина объявила, что считает Меньшову лицемеркой, которая старается выглядеть милой и пушистой, а на самом деле в глубине души очень злая.
Выпад звездного юриста активно растиражировали в прессе. Ситуацию не спасло даже то, что Гордон поспешила оперативно удалить скандальную запись из социальных сетей. Конечно, Юлия увидела обращенное к ней послание, на которое ответила одной емкой фразой. Артистка высмеяла свою оппонентку.
"Ну, хоть какие-то смешные новости сегодня", – с нескрываемой иронией отметила Меньшова.
Очевидно, таким образом знаменитость хотела продемонстрировать, что считает себя выше склочных разборок в социальных сетях. Каким образом на такую обидную заметку отреагировала специалист по юридическим вопросам, пока неизвестно.
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