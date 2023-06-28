Худшее подтвердилось: Чернышев бросил все дела ради тяжелобольной Заворотнюк

Актер пропускает работу

Прославенная фигуристка Татьяна Навка рассказала, по какой причине Петр Чернышев, постоянно участвующих в ее ледовых шоу, вдруг без причин оказался не в списке звезд "Спящей Красавицы", которая проходила в Сочи. Ведь недавно поговаривали, что Чернышева постоянно обеспечивают хорошей работой и помогают деньгами из-за страшного недуга его супруги.

Тем не менее, на этот раз фигурист сидел без работы. А оказалось, что причиной тому стали недобрые вести о его супруге Анастасии Заворотнюк, у которой еще в 2019 году выявили глиобластому.

Публика, к слову, переживала не просто так. Кое-кто предположил, что Петр решил не гастролировать по стране из-за тревожного состояния супруги. Сам фигурист давно не дает никаких комментариев по поводу того, что творится дома. Однако Навка раскрыла то, что позволило приоткрыть завесу тайны.

Татьяна указала, что Чернышев сейчас ищет любой повод, чтобы остаться дома. По всей вероятности, не желает отходить от жены. В этом и кроется причина, которая заставила его на этот раз отказаться от работы (как и от собственного имени на афише).

"Конечно, по возможности старается быть ближе к семье. Поэтому на гастроли не поехал", – сообщила фигуристка.

По неподтвержденным данным, Анастасия находится дома – не так давно ее выписали после длительного обследования в клинике. Вылечить ее пытались многочисленные квалифицированные кадры – включая врачей из Израиля.

Ранее стало известно, что за тяжелобольной Заворотнюк числится немалый долг перед налоговой.