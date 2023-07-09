Стали известны подробности спешного отъезда Леонтьева из России

Стали известны подробности спешного отъезда Леонтьева из России
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Слухи о плохом состоянии звезды опровергли

Знаменитый артист Валерий Леонтьев не появлялся в России с 2022-го года. Он даже отказался принимать участие в "Песне года", в которой до этого снимался регулярно. Близкие к нему знакомые утверждают, что сейчас певец находится в США, где у него имеется недвижимость. Люди поговаривали, что состояние звезды оставляет желать лучшего, поэтому он спешно покинул Россию некоторое время назад.

Ответить на слухи решил директор артиста Борис Чигирев. Он утверждает, что ранее появившиеся сообщения, будто бы Леонтьев распродает свое жилье, чтобы погасить долги за лечение – неправда. В ближайшее время знаменитость не собирается делать операции или обращаться к врачам.

"Чувствует он себя нормально, отдыхает. У него отпуск летний", – объяснил директор.

Где в этот момент находится Валерий Леонтьев он пояснять не стал.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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