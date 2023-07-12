"Буду скучать": Лебедев оценил утрату киевских квартир

У дизайнера отобрали два объекта недвижимости

Буквально накануне стало известно о том, что известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев лишился двух элитных квартир, расположенных в самом центре Киева. Решение это, как уже писали на Утро.ру, было принято Высшим антикоррукционным судом Украины.

По предположениям, связан арест и последующее изъятие было с тем, что Лебедев попал в список "Миротворец", после чего на него были наложены санкции. Виной тому – посещение мужчиной Крыма и Донбасса, а также разработка им логотипа региона, который Украина до сих пор считает своим. Масла в огонь добавил и репортаж, снятый блогером на Запорожской АЭС летом 2022, куда он пробрался уже после вынесения ему запрета на въезд.



Теперь же, сообщает издание Свободная пресса со ссылкой на Телеграм-канал Артемия Лебедева, он публично прокомментировал утрату Киевских квартир. Свежий пост он сопроводил подборкой фотографий, на которых можно разглядеть интерьер жилых помещений.



"Жалко. Буду скучать", – вздохнул Лебедев в своей публикации, которая собрала несколько тысяч реакций с эмоцией "плач".



К слову, о событии высказалась даже Сенатор от Крыма, назвавшая изъятие квартир "вакханалией", а некоторые адвокаты и вовсе посоветовали Артемию Лебедеву обратиться за справедливостью в ЕСПЧ.

