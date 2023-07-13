"Невыносимо": покинувшая Россию Собчак пожаловалась на жизнь впроголодь

Ведущая пожалела о своем выборе

Ксения Собчак, которую, судя по всему, от отдыха в Крыму остановили выросшие цены на путевки, отправилась во Францию. Оказалась она, судя по геолокациям, указанным в личном блоге, в городе Экс-ан-Прованс, что расположен чуть севернее Марселя.

Однако, энтузиазм, который испытала блондинка от грядущего посещения всемирно известных лавандовых полей, заметно утех после того, как Ксения столкнулась с реальностью. В своем блоге путешественница и вовсе призналась в своих страданиях, на которые ее обрекает местная кухня.

За те три дня, что Ксения Собчак с семьей находилась в городе, она так не разу и не смогла нормально поесть. Разумеется, посещают они изысканные рестораны высокой кухни, но они лишь опустошают кошелек, но не дарят чувства сытости.

К счастью, на спасение ей подоспел хот-дог, который помог оголодавшей экс-ведущей "Дома-2" не потерять сознание от голода. И это притом, что Ксения, как сообщила, только что покинула стены очередного изысканного заведения, достойного звезды Мишлен.

"Это не-вы-но-си-мо. Очень люблю Францию, но есть предпочитаю в Италии", – замечталась покинувшая Россию Ксения Собчак о сытных пасте и пицце.

