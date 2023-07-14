Зарабатывающая в России Орбакайте тратит баснословные деньги в Италии

Зарабатывающая в России Орбакайте тратит баснословные деньги в Италии
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Семья уже которую неделю колесит по Европе

Настал черед Кристины Орбакайте похвастаться фотографиями из отпуска. Вместе со своим супругом Михаилом Земцовым и детьми она вновь отправилась в Италию.

Почему же вновь? Дело в том, что ее европейские каникулы начались как раз с родины пиццы, продолжились в Монако, а теперь путешественники снова попали в Италию. А учитывая то, что как вырос курс евро, а также то, что сезон отпусков сейчас в самом разгаре, тратит Орбакайте в Италии поистине баснословные деньги.

Роликом с одним из морских закатов зарабатывающая на россиянах Кристина Орбакайте похвасталась в своем блоге. Вся семья сидела за столиком одного из ресторанов, расположенных в городке Каттолико, что находится чуть южнее Римини. Клавдию Земцову, а также Дени Байсарова, которые также примостились за столиком, их мать решила в кадре не показывать.

"Опять в Италии. Итальянский закат. Так вот путешествуем по Европе", – с приглушенно улыбнулась Орбакайте, засняв не только залитую лучами солнца водную гладь, но и сияющего мужа.

К слову, не сложно представить, как после просмотра историй на странице Кристины Орбакайте загрустила бы Ксения Собчак. Она буквально накануне в своем блоге призналась, что страдает после отъезда из России. Рестораны высокой кухни не дают ей наесться, поэтому приходится набивать желудок обычными хот-догами. Именно поэтому замечталась Ксения Собчак об Италии, где как раз наслаждается сытными блюдами Кристина Орбакайте с семьей.

Источник: Социальные сеты
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