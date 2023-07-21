Переехавший в США Леонтьев распродает недвижимость в России

Переехавший в США Леонтьев распродает недвижимость в России
Валерий Леонтьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Артист решил сжечь все мосты

Российский певец Валерий Леонтьев выдал риелторам доверенность на имущественные сделки со своей недвижимостью в России. Объявление о продаже квартиры знаменитости в центре Москвы уже опубликовано сразу в нескольких базах данных. Цена пока даже не указывается. Однако риелторы уверяют, что стоимость жилья космическая. 

Двухэтажная квартира Валерия Леонтьева находится на Колокольниковом переулке в столице в кирпичном доме 1917 года постройки. В помещении сделан дизайнерский ремонт по требованиям экстравагантного артиста. На стенах используется леопардовый принт, а интерьер украшен статуями и масками людей из африканских племен. 

Напомним, Валерий Леонтьев вместе с женой переехал в США в начале 2022 года. Народный артист России лишь изредка наведывается в Россию подзаработать и выступить на корпоративах. Один из последних его визитов состоялся в апреле. По данным "КП", в Россию Леонтьев соглашается прилететь за  2 млн 500 тыс. рублей. 

Леонтьев в одном из интервью говорил, что его отъезд из России не связан с политикой. Причиной эмиграции артист назвал заносчивость своих фанатов, которые якобы не дают ему продыху. В США же его никто не знает и не трогает. Там он занимается стрижкой собак.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что у Валерия Леонтьева в США есть собственная недвижимость. Были слухи, что Леонтьев болен, однако директор артиста Борис Чигирев заявил, что певец нормально себя чувствует. 

Источник: CTNews ✓ Надежный источник
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