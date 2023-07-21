Бросив напоследок фразу: Орбакайте бросила Пугачеву и со скандалом покинула Юрмалу

В семье не без резкостей

В отличие от своей именитой родительницы, Кристина Орбакайте делала все, чтобы не бросить на себя тень. А потому никогда не позволяла себе делать громких политических заявлений – и не давала повода себя с ними ассоциировать. Впрочем, ничто не мешает звезде часто выезжать из России, где она проводит времени меньше, чем в условных Соединенных Штатах.

Кристина довольно давно прописалась в Америке – у супруга там давно свой бизнес, рядом живут дети: дочка Клавдия и сын Никита Пресняков.

Кристина при этом не забывает периодически наведываться к матери – не так давно она появилась в Юрмале, где, по слухам, до самых недавних пор находилась Примадонна. Однако надолго оставаться Кристина не стала. Наскоро простилась с дорогой мамой, а затем выложила в соцсети снимок, который подписала следующей лаконичной фразой: "Лето".

Естественно, постоянные путешествия Кристины многим приходятся не по нраву. На то у поклонников есть причины. Орбакайте так и не стала объяснять, что заставило ее выйти продолжать тесно общаться с тусовкой, чьи взгляды далеки от пророссийских.

"Что все это может значить? Что ты поддерживаешь Пугачеву? Лучше заяви вслух", – пишет одна из пользовательниц социальных сетей.

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