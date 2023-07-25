"Неправильно": взбешенных россиянок взбесил совет Гузеевой по поводу родов

Ведущая советует рожать в молодости - однако сама поступила иначе

В социальных сетях разгорелся нешуточный спор после заявления Ларисы Гузеевой, которая принялась поучать дам, однако пишут медиа, сама отчего-то не сильно спешит собственным советам.

Разъяренные подписчики даже выложили фото с Гузеевой и ее третьим супругом – Игорем Бухаровым, с которым звезда знакома с восемнадцати лет. К слову, в те годы Игорь уже был жутко влюблен в актрису, однако та была словно неприступной крепостью. Лариса согласилась связать себя узами брака с давним знакомым лишь после того, как ей стукнуло 40 лет. А сама рекомендует россиянкам действовать иначе.

Артистка знакома с нынешним супругом Игорем Бухаровым с 18 лет. Уже тогда мужчина был по уши влюблен в легенду кино, но она его томила много лет и согласилась выйти замуж лишь после сорокалетия. При этом сама знаменитость призывает россиянок поступать иначе.

Гузеева недоумевает: почему вдруг никто не желает себе "нормальной женской жизни" – развития вместе с супругом и воспитания детей, как уточнила сама. А хейтерши, с ее слов, желают сидеть в четырех стенах и получать дорогие подарки, что в корне неправильно, полагает ведущая.

У многих встал вопрос: по какой причине Гузеева так долго давала от ворот поворот мужчине, который тогда еще ничего из себя не представлял – хотя знакомы они были уже довольно долго.

"Бегал за ней, а она отшила его: "Копи деньги". Сама в интервью рассказывала", – пишут пользователи социальных сетей.

А ранее мы писали, что руководство Первого канала решило судьбу "Давай поженимся".