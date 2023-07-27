"Как побитая собака": известный ведущий рассказал о болезненном возвращении на ТВ

Звезду встречали бурно

В современных реалиях у звезд считается правилом хорошего тона иметь собственное YouTube-шоу. Именно одно из таких и посетил московский стилист Александр Рогов на днях.

Стал он гостем "AgentShow. Дачный сезон", в котором с одной из экс-ведущих "Орла и Решки" Анастасией Ивлеевой поговорил о своей работе и метаниях.

Много лет Александр Рогов проработал на СТС в одном из шоу, где уставшим от жизни героиням помогают заново обрести веру в себя. Однако, в какой-то момент времени мужчина начал задумываться о том что ощущает себя стесненным. Знал он, что канал семейный, передачи его смотрят дети, поэтому часто сдерживал себя даже в самых, казалось бы, невинных шутках.

А затем на него вышел канал ТНТ и от предложения у телеведущего снесло голову: место ведущего, гонорар 40 миллионов в год. Разумеется, он согласился, и, побеседовав с начальством СТС, помчался к их конкурентам.

Но на деле все оказалось не так сладко: его каждый шаг, вздох и слово должны были быть прописаны и срежиссированы. Ощутив, что задыхается, Александр Рогов отказался и... набрал номер бывшего начальника.

"Вернулся, как побитая собака", – рассказал о болезненном возвращении на ТВ известный ведущий.

Поведал он и о том, как по теле его ладони и как тряслись руки, когда он звонил бывшему шефу. Был полностью уверен, что руководитель откажет ему, но нет: тот проявил миролюбие и понимание, а также разрешил Александру Рогову вновь занять свою привычную должность.

Стало известно, к слову, о еще одном возвращении на ТВ. Роза Сябитова рассказала о судьбе "Давай поженимся!", о чем на Утро.ру уже писали совсем недавно.

