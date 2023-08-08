Ургантом внезапно заинтересовались в налоговой

Ургантом внезапно заинтересовались в налоговой
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Шоумен привлек внимание ФНС своим "заработком на стороне"

Налоговики заинтересовались Иваном Ургант – ФНС решила начать проверку в отношении шоумена, зачастившего с выступлениями на свадьбах и банкетах, а также прочих торжествах для богатеев. Поговаривают, что стабильно у Ивана раз в месяц бывает до двух торжественных мероприятий, и за один вечер телеведущий спокойно зарабатывает до 50 тысяч евро.

С 2022 года Иван успел заплатить налогов более чем на 400 тысяч рублей. Однако информацию о гонорарах скрывает, храня все средства в одном из банков Финляндии. Счет в европейской стране Ургант открыл на паспорт Израиля, полученный им полтора года назад.

Родные российского шоумена имеют счета в грузинском банке. Интересные подробности: ходят слухи, что Ургант с этим счетом приобретает и продает криптовалюту, избегая отчислений и налогов в российскую казну. Впрочем, официальной информации на этот счет нет.

Напомним, Ургант уже полтора года не выступает на российском телевидении с момента закрытия "Вечернего Урганта" на Первом канале. С тех самых пор телеведущий зарабатывает блогингом, рекламой и выступлением на корпоративах.

Впрочем, ранее называлась несколько другая сумма гонорара у Урганта за один вечер: диапазон был выше озвученного и доходил до ста тысяч евро. 

Источник: Telegram • Требует проверки
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