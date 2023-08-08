"Не распускайте сплетни": Светлана Крючкова осадила провокатора Андрея Малахова

Актриса против не имеющих отношения к действительности фактов

Народная артистка России Светлана Крючкова сегодня редко выезжает из любимого Санкт-Петербурга на гастроли. Но приглашение Сергея Новожилова прибыть в Киров на Второй Вятский фестиваль театра, кино и журналистки "На семи холмах" все-таки приняла. И провела тут творческий вечер, посвященный 50-летию работы в театре и кино.

Актриса призналась, что ведущий программы "Сегодня вечером" Николай Цискаридзе предложил ей снять выпуск, приуроченный к этим двум большим творческим юбилеям. Мол, за столом в студии соберутся ее сценические партнеры. Крючкова удивилась: "Коля, а что ты там будет делать? Проводить спиритический сеанс?" Ведь практически никого из ее коллег уже нет на этом свете...

"До сих пор в живых была только Ира Мирошниченко, которая играла Натали Гончарову в спектакле "Последние дни", а я играла ее старшую сестру Александрину Гончарову, – вспоминает Крючкова. – Но 3 августа пришло известие, что Ирина Петровна покинула нас. Царствие небесное!"

А вот с Андреем Малаховым, который ведет ток-шоу на другом канале, у Светланы Крючковой вышел казус. "Он спросил у меня, знаю ли я первую исполнительницу песни "Черное и белое" из фильма "Большая перемена", – рассказал 73-летняя Светлана Николаевна. – Я ответила, что знаю – ведь это же я. Но он стал убеждать меня, что это какая-то другая женщина. "Не распускайте сплетни, не имеющие отношения к действительности", – осадила ведущего актриса. Действительно, она была первой, кто спел этот романс на музыку Эдуарда Колмановского и стихи Михаила Танича. В дальнейшем песню исполняли певицы Мария Пахоменко и Вероника Круглова.