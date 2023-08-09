"Настоящая жаба!": вид Светланы Крючковой на пляже ошарашил известного режиссера

"Настоящая жаба!": вид Крючковой на пляже ошарашил известного режиссера
Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Актриса рассказала о случившемся

В Кирове продолжается Второй Вятский фестиваль театра, кино и журналистки "На семи холмах". Среди участников этого года – Народная артистка России Светлана Крючкова. 

"Я уже трижды бабушка, – радуется Светлана Николаевна. – Моей новой внучке Надюше уже год и четыре месяца. Она рыжая такая! Но я с ней не могу много играть, поскольку много работаю. Сын привел ее перед тем, как мне уезжать в Киров. Она ползает, а я говорю: "Надюша, я тебя очень люблю!" А сын следом: "Надюша, бабушка любит свою работу!" Хотя я делаю для них все, что возможно".

У Крючковой два сына – Дмитрий Векслер (1981) от второго брака и Александр Крючков (1990) от второго. Причем младший с 2006 года иногда выходит со знаменитой мамой на сцену в качестве гитариста. "Он вынужден был мне помогать, потому что ему сказала: "Одна зал не потяну", – позже рассказывала актриса. – Сын выбрал музыку, которая ложилась под те или иные стихи".

На творческом вечере Крючкова рассказала и забавную историю, случившуюся с ней в начале 2000-х "Я с сыном – а он был толстенький и рыжий в ту пору – отдыхала на пляже в Анапе и заметила, что за мной несколько дней наблюдает мужчина. Я думала, мол, мало ли сумасшедших – может, кому нравятся толстые и старые бабы. Через два дня он решился ко мне подойти со словами: "Вы настоящая жаба!" Меня спасло чувство юмора и я спросила: "А в каком смысле?" А он в ответ: "Я – режиссер Леонид Нечаев, который снял фильмы "Приключения Буратино" и "Про Красную Шапочку" А теперь собираюсь снимать "Дюймовочку" и все не мог найти актрисы на роль Жабы. А ваш сын – настоящий Жабик". Так мы подружились. Правда, пока искали на съемки деньги, Жабик вырос в длинного и тонкого, пришлось искать другого (Дмитрий Карандин – Прим. ред.)"

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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