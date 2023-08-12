Раскрыта реакция Резника на оскорбление Вайкуле

Артисты перестали поддерживать связь

Отношения между поэтом Ильей Резником и его старыми друзьями, которые резко относятся к России и СВО, стали крайне натянутыми. Как известно, проживающий в Крыму композитор поддерживает российскую сторону. Из-за этого Алла Пугачева с трудом скрывает брезгливость к нему, хотя старается на публике держать лицо. А вот Лайма Вайкуле и вовсе не церемонится в его отношении.

Недавно прибалтийская артистка заявила, что Илья Резник является "открытым подлизой".

"Противно. Даже в детскому саду я знала, что нельзя подлизываться. Я это знала. А сегодня, взрослому человеку песни писать про Путина... Ну я не знаю", – выпалила она.

Спустя несколько дней стала известна реакция самого композитора на такое оскорбление. Отвечать лично бывшей подруге он не стал, вместо него высказалась супруга Ирина Романова.

По ее словам, сейчас Резника не интересует ничего, что происходит в шоу-бизнесе. Особенно он не читает про Лайму Вайкуле.

"Так что ему все равно. Мы живем своей жизнью", – отметила она.

Романова рассказала, что сейчас поэт занят делом – он сочиняет книгу "История государства Российского" в стихах. И она старается приложить массу усилий, чтобы ее супруга не отвлекали от этого попусту.