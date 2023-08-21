Врач вынес приговор тяжелобольной Татьяне Догилевой

Врач вынес приговор тяжелобольной Татьяне Догилевой
Татьяна Догилева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артистка сильно располнела

Известная российская актриса театра и кино, режиссер и телеведущая Татьяна Догилева за 66 лет жизни добилась больших успехов на творческом поприще. Она даже успела написать две книги. Однако некоторое время назад звезда пропала с телеэкранов.

Поклонники обратили внимания, что Татьяна Догилева сильно поправилась. Сама народная артистка России говорила, что проблемы со здоровьем связаны не только с возрастом, но и с неким заболеванием. При этом кинозвезда отказывалась озвучивать недуг.

Злые языки настаивали, что актриса страдает от алкоголизма. Однако окончательный приговор ей вынес геронтолог Юрий Серебрянский. Будучи узким специалистом по заболеваниям, характерным для пожилых людей, он сделал заявление о недуге звезды.

"Хронический тиреоидит у [Татьяны Догилевой], – подчеркнул врач.

Речь идет о заболевании щитовидной железы. Эксперт отметил, что исполнительница главной роли в фильме "Бомжиха" должна срочно сдать анализы и пройти медицинские исследования, чтобы можно было выяснить все симптомы. Не исключено, что артистке потребуется операция, заключил он.

Ранее Татьяна Догилева дала интервью, в котором призналась, что перестала "биться за молодость". Она также подчеркнула, что выбрала для себя закрытый образ жизни.

Источник: POPCORNNEWS ✓ Надежный источник
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