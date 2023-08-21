Народ обругал матом Крида после сенсационного концерта

Певец объяснил позднее появление на сцене

Выступив недавно в Нижнем Новгороде и Москве, Егор Крид начал, как обычно, благодарить поклонников за атмосферу, которую они подарили, а также за многолетнюю любовь. Но в этот раз он также столкнулся с волной критики, которую на него обрушили некоторые зрители.

Народ ругал его на чем свет стоит. Крид показал в своем телеграм-канале несколько комментариев от так называемых поклонников. Судя по написанному, зрителей крайне возмутило позднее появление Егора на сцене, а также использование фонограммы. Люди не выбирали выражения и ругали артиста матом.

Крид поспешил оправдаться. Он заявил, что опоздал из-за организаторов концерта, которые решили изменить время выступления. Также певец дал понять, что никогда не выступает "под фанеру". Дескать, показалось.

"Вот она, благодарность людей, которые пришли на бесплатный концерт", – возмутился 29-летний артист.

Кстати, концерт Егора Крида в Нижнем Новгороде был воистину сенсационным, поскольку его посетили, по самым смелым подсчетам, примерно 100 тысяч человек.