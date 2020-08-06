Курс рубля
- Евро по 90: эксперты оценили шансы девальвации рубля
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
Андрей Разин, ссылаясь на данные Forbes о заработке российских исполнителей, заявил, что получает гораздо больше. Об этом он сообщил на своей станице в "Инстаграм".
Продюсер выложил фотографию, на которой изображены Сергей Шнуров, Егор Крид и Дима Билан. Он утверждает, что даже если сложить заработки этих звезд вместе, они все-равно будут получать гораздо меньше.
"Согласно утвержденным декларациям, я в течение пяти лет только за один год получал столько денег, сколько они втроем вместе не заработали", – написал он.
Однако, по словам Разина, хвастаться своим богатством он не любит.
В соответствии со свежими данными журнала Forbes, Сергей Шнуров заработал около 9 миллионов долларов за год, Егор Крид и Дима Билан – 6,9 и 6,8 миллиона соответственно. При этом они считаются самыми востребованными певцами на российской сцене.
Андрей Разин стал популярным благодаря группе "Ласковый май", которую начал продюсировать в конце 80-х. После ухода Юрия Шатунова он занял место певца. Помимо творческой деятельности, Разин имеет доходы с сочинского отеля, в котором располагается выставка в честь "Ласкового мая".
Сейчас Андрей Разин и Юрий Шатунов выясняют отношения из-за использования прав на песни "Ласкового мая". Якобы Разин запрещает своему бывшему подопечному исполнять собственные хиты, в числе которых "Белые розы" и "Седая ночь".
Недавно стало известно, что солист группы попал в больницу.
Президент Белоруссии пообещал экстрадировать граждан РФ
Батька не рассчитывает получить убежище в России