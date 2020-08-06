Продюсер "Ласкового мая" высказался о заработках российских знаменитостей

Андрей Разин, ссылаясь на данные Forbes о заработке российских исполнителей, заявил, что получает гораздо больше. Об этом он сообщил на своей станице в "Инстаграм".

Продюсер выложил фотографию, на которой изображены Сергей Шнуров, Егор Крид и Дима Билан. Он утверждает, что даже если сложить заработки этих звезд вместе, они все-равно будут получать гораздо меньше.

"Согласно утвержденным декларациям, я в течение пяти лет только за один год получал столько денег, сколько они втроем вместе не заработали", – написал он.

Однако, по словам Разина, хвастаться своим богатством он не любит.

В соответствии со свежими данными журнала Forbes, Сергей Шнуров заработал около 9 миллионов долларов за год, Егор Крид и Дима Билан – 6,9 и 6,8 миллиона соответственно. При этом они считаются самыми востребованными певцами на российской сцене.

Андрей Разин стал популярным благодаря группе "Ласковый май", которую начал продюсировать в конце 80-х. После ухода Юрия Шатунова он занял место певца. Помимо творческой деятельности, Разин имеет доходы с сочинского отеля, в котором располагается выставка в честь "Ласкового мая".

Сейчас Андрей Разин и Юрий Шатунов выясняют отношения из-за использования прав на песни "Ласкового мая". Якобы Разин запрещает своему бывшему подопечному исполнять собственные хиты, в числе которых "Белые розы" и "Седая ночь".



Недавно стало известно, что солист группы попал в больницу.