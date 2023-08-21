Галич жестко отомстила своему ухажеру

Ведущая поймала того на лжи

Российская телеведущая Ида Галич поведала в социальных сетях, как заблокировала потенциального ухажера – тот пытался подбить к ней клинья и, как оказалось, был немного женат. 33-летняя блогерша заявила, что такой беспорядок – вовсе "не ее история".

Интуиция в итоге не обманула даму – та поняла, что ухажер немного не тот, за кого себя выдает. Спустя несколько часов общения Ида решила заблокировать поклонника. А после этого поняла, что испытывает к судьбе благодарность за такую ситуацию – осталась с чистой совестью и душой, над которой никто не посмел надругаться.

При этом Галич призналась верным поклонникам, что способна на эмоции и чувства – верит, что однажды повстречает того самого спутника жизни. Ида не сомневается, что впереди ее ждет та самая любовь.

"Видимо, мой девиз: Ида, живи так, чтобы твои подружки не нуждались в турецких сериалах", – пошутила 33-летняя Галич.

Напомним, Ида воспитывает сына, рожденного в браке с Аланом Басиевым. Пара рассталась три года назад.

А ранее мы писали, как Галич восхитила поклонникам, выложив в социальные сети фото, похваставшись своими шикарными бедрами в кружевах.