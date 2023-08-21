Подралась и напилась в тот же вечер: всплыли подробности гибели звезды "Пацанок"

За полтора часа до трагедии девушку зафиксировал камеры в нетрезвом виде

20 августа погибла звезда "Новых пацанок" Юлия Михайлова. 25-летняя ведущая, поговаривали поклонники, нередко испытывала судьбу: переступала через балконы на высотках, держась за перила, и прыгала с тарзанкой на ошеломительной высоте.

По словам Кристины Захаровой, принимавшей вместе с Юлией участие в съемках "Новых пацанок", та в тот самый роковой вечер подралась с подругой – именно в доме последней нашли тело погибшей. Однако никакие подробности Захарова не стала раскрывать.

А сутки спустя в телеграм-каналах появилась информация, что примерно за полтора часа до гибели Михайлова находилась в нетрезвом состоянии – шатающаяся звезда реалити попала на камеру в нетрезвом виде, пишут в социальных сетях.

Известно, что прощание с Михайловой состоится 22 августа в Рязани. В "Новых пацанках" Юлия решила проработать личную трагедию – рассказывала об агрессии со стороны близких. Судьба распорядилась так, что Юлия превратилась в падшую деву. Отказавшись от женского начала, решила прятать волосы под платком. На проекте же решила изменить свою жизнь в лучшую сторону и преобразиться.