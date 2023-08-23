"Инопланетяне меня ослепили": лишенный прав Барецкий оправдался за ДТП

"Инопланетяне меня ослепили": лишенный прав Барецкий оправдался за ДТП
Стас Барецкий. Фото: соцсети
Шоумен нашел отличный повод

Стас Барецкий известен своими яркими и скандальными выходками. Шоумен неоднократно попадал в заголовки медиа из-за своих провокационных действий. В попытке угнаться за рейтингами в медиасфере Барецкий часто выглядит довольно неординарно.

Этот раз не стал исключением. В Сеть попало видео, на котором шоумен рассуждает о том, нужно ли ему оплачивать проезд по ЗСД. После разговора с попутчиком лысый продюсер сбивает шлагбаум. А после этого сразу же ретировался, дабы избежать наказания. Однако выходки героя не остались в тени и сразу привлекли внимание правоохранительных органов.

"9 августа в 01:30 Барецкий управлял "ВАЗ 21053" и двигался по ЗСД. При проезде пункта оплаты совершил наезд на стрелу выездного шлагбаума и дальше продолжил движение",– прокомментировали в МВД.

Суд Петербурга вынес Барецкому приговор на лишение водительских прав сроком на 1 год. К слову, сам Барецкий заявил о том, что не знал, что сбитый шлагбаум– это ДТП.

"Инопланетяне меня ослепили, когда я ехал, я не увидел шлагбаум",– высказался Барецкий после заседания.

Ранее отмечалось, что Барецкий уже пестрил в заголовках СМИ. Артист сжег свой автомобиль BMW в знак поддержки отечественной промышленности. Также Барецкий часто заявляет, что имеет связи в криминальных кругах и поэтому у него много врагов, которые желают ему смерти.

Недавно "Утро.ру" писало, что Барецкий намеревался выкупить замок примадонны Аллы Пугачевой, которая уехала из России.

Источник: Канал 78 ✓ Надежный источник
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