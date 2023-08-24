Время безжалостно: в старце с седой бородой невозможно узнать 89-летнего Церетели

Время безжалостно: в старце с седой бородой невозможно узнать 89-летнего Церетели
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Как сейчас выглядит знаменитый художник

Прославленному художнику, скульптору, автору более 5000 произведений живописи, графики, монументально-декоративного искусства Зурабу Церетели идет уже 90-й год. Он сегодня крайне редко появляется на публике. Из последних выходов в свет можно вспомнить разве что юбилей актрисы Ирины Мирошниченко и Фестиваль визуальных искусств в 2017-м, похороны Иосифа Кобзона и открытие памятника Марине Цветаевой в 2018-м, Московский культурный форум в 2019-м...

А потом была длинная ковидная самоизоляция и случились другие общемировые исторические события. За это время Церетели очень изменился. Народный художник отпустил густую окладистую бороду и седые волосы на затылке. И стал похож на мудрого грузинского старца. Или на Карла Маркса.

Фото: Утро.ру

Но узнать его в этом новом образе практически невозможно – кажется, что перед нами другой человек. "Время безжалостно" – шептались слушатели недавнего мастер-класса для юных художников в Галерее искусств на Пречистенке.

Фото: Утро.ру

Хотя Зураб Константинович продолжает работать, сохраняет активность, а 4 января 2024 года со свойственной ему хлебосольностью готовиться разменять десятый десяток лет. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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