"Лечу домой!": Костенко пошла на крайние меры ради возвращения Тарасова

Звезда не перестает радовать мужа

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов за несколько лет совместной жизни успели зарекомендовать себя, как одна из самых красивых и гармоничных пар. Влюбленные не скрывают своих чувств к друг другу. В прошлом году модель подарила мужу уже третьего ребенка.

Накануне супруга футболиста Дмитрия Тарасова призналась в своем микроблоге, что им пришлось отдыхать по-отдельности. Бывший муж Ольги Бузовой отправился на день рождения друга на Кипр, а модель решила съездить к себе на родину. Решение Костенко далось нелегко, ей хотелось поехать вместе с мужем, но выбор пал все-таки на родственников.

Однако избранница футболиста уже успела вернуться в Москву и на днях ошарашила подписчиков откровенной фотоссесией. Модель оголила декольте, надев чёрное обтягивающую боди, дополнив образ мини юбкой. Горячая фотосессия происходила в студии. Анастасия сексуально позировала на стуле.

Внешний вид многодетной мамы произвёл впечатление на поклонников.

"Потрясающая девушка! Мама троих детей. Пример!" ,– написала одна из подписчиц модели.

Однако больше всего образ доставил удовольствие мужу Анастасии Костенко.

"После таких съемок я лечу домой!", – прокомментировал видео с фотосессии Дмитрий Тарасов.

По всей видимости, Анастасия Костенко пошла на крайние меры ради возвращения мужа домой.