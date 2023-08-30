"Копия Гагариной": Исхаков неожиданно вывел в свет новую возлюбленную

"Копия Гагариной": Исхаков неожиданно вывел в свет новую возлюбленную
Фото: соцсети
В Сети гадают, как фотограф мог столь ошеломительно оправиться от недавнего расставания

Звездный фотограф Дмитрий Исхаков только успел расстаться с Софьей Синицыной, как вдруг предъявил публике белокурую диву. Вместе с ней он явился на одно светское мероприятие.

На снимке экс-супруг Полины Гагариной приобнимает спутницу. Известно, что затем он повел ее в ресторан, организовав столик на двоих. О новой избраннице Дмитрия известно не так много – владелица бизнеса в криптовалютной сфере Ольга Ярошевская.

В социальных сетях публика уже успела заявить о сходстве Ольги с Полиной, заявив, что фотограф, кажется, все не может забыть бывшую супругу. Обе стройны, подтянуты и в целом очень хороши собой.

Кстати, некоторые подумали, что схожесть оказалась вполне намеренной – мол, Исхаков продумал грамотный пиар-ход, чтобы все вокруг обсуждали его появление с новой избранницей.

Фото: соцсети

Напомним, после развода с Гагариной Дмитрий продолжил общаться с дочкой Мией. Хотя спор вокруг опеки над ребенком оказался длительным – Исхаков отказывался отпускать ребенка отдыхать с мамой и ее новым избранником за границу.

А ранее мы писали, что звездного фотографа "засекли" на сайте знакомств под чужим именем. Однако аккаунт был верифицирован.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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