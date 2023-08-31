Миллионов не нажила: 66-летняя Елена Борзова озвучила размер своей пенсии

Миллионов не нажила: 66-летняя Елена Борзова озвучила размер своей пенсии
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Как живет звезда фильма "Люди на болоте"

С 1 января 2023 года минимальный размер пенсии с городской компенсационной доплатой для неработающих пенсионеров Москвы составляет 23 313 рублей. По данным Росстата, на1 марта 2023 года средний размер пенсии в столице составляет 28 880 рублей.

А сколько получают артисты? Ведь со со стороны кажется, что они жируют, зарабатывают миллионы и катаются как сыр в масле. Корреспондент "Утро.ру" задал вопрос о доходах знаменитой актрисе Елена Борзовой, которая участвовала во Втором Открытом российском кинофестивале "Волгоградский факел".

"Я вышла на пенсию давно, еще в 55 лет (сегодня женщины выходят в 60 – Прим. ред.), – говорит актриса. – И получаю сегодня примерно 55 тысяч рублей в месяц. Правда, это с учетом доплаты за Государственную премию (получила 1 ноября 1984 года за роль Ганны в картине "Люди на болоте" – Прим. ред.)".

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

А вот звания Заслуженной или Народной у актрисы, к сожалению, нет. В этом случае ей была бы положена доплата от столичного мэра в размере примерно 30 тысяч рублей в месяц. Та же Алла Пугачева, которая живет в Израиле, ее получает. Получает Примадонна и доплату как ликвидатор ЧАЭС.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Путин взбесил Макрона наплевательским отношением к санкциям - СМИ

Кремль не удалось спровоцировать

Нежелание слушать: в Пентагоне назвали главную ошибку Зеленского

Киев отказывается принимать во внимание советы западных союзников

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей