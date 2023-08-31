Миллионов не нажила: 66-летняя Елена Борзова озвучила размер своей пенсии

Как живет звезда фильма "Люди на болоте"

С 1 января 2023 года минимальный размер пенсии с городской компенсационной доплатой для неработающих пенсионеров Москвы составляет 23 313 рублей. По данным Росстата, на1 марта 2023 года средний размер пенсии в столице составляет 28 880 рублей.

А сколько получают артисты? Ведь со со стороны кажется, что они жируют, зарабатывают миллионы и катаются как сыр в масле. Корреспондент "Утро.ру" задал вопрос о доходах знаменитой актрисе Елена Борзовой, которая участвовала во Втором Открытом российском кинофестивале "Волгоградский факел".

"Я вышла на пенсию давно, еще в 55 лет (сегодня женщины выходят в 60 – Прим. ред.), – говорит актриса. – И получаю сегодня примерно 55 тысяч рублей в месяц. Правда, это с учетом доплаты за Государственную премию (получила 1 ноября 1984 года за роль Ганны в картине "Люди на болоте" – Прим. ред.)".

А вот звания Заслуженной или Народной у актрисы, к сожалению, нет. В этом случае ей была бы положена доплата от столичного мэра в размере примерно 30 тысяч рублей в месяц. Та же Алла Пугачева, которая живет в Израиле, ее получает. Получает Примадонна и доплату как ликвидатор ЧАЭС.