"Тяжелейшая потеря": Хоркина не смогла сдержать слез из-за личной трагедии

Спортсменка, однако, не стала пускаться в откровения

Прославленная гимнастка Светлана Хоркина крайне редко выходит на публику. Олимпийская чемпионка занята воспитанием сыновей, а потому времени на светские развлечения у нее попросту нет. Основную часть своей жизни решила посвятить профессиональному спорту.

Однако, как и всякая женщина, ранимая чемпионка не может порой сдержать слезы – призналась, что разрыдалась буквально недавно. Однако отказалась называть реальную причину – а Вера Кудрявцева на шоу "Секрет на миллион" не стала лезть в душу и просто решила задать другой вопрос.

Правда, как оказалось, что слезы пролиты из-за внутренних душевных мук.

"Душевная, личная. Тяжелейшая потеря", – высказалась Светлана.

Хоркина в свои годы выглядит просто прекрасно. После завершения карьеры решила посвятить себя исключительно семье. Младший сын Иван появился на свет, когда Светлане было сорок.

А до этого в медиа писали о загадочной пропаже Светланы – правда, в Сети кто-то поспешил развеять слухи. Недавно же гимнастка поведала о сыне от супруга Веры Глаголевой – роман был тайным, а потому долгое время прославленная спортсменка молчала.А общественность между тем думала, что отец ребенка – Леван Учанейшвил.