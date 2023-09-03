От Брежнева до Горбачева: Губерниев катком проехался по СССР

Комментатор пожаловался подписчикам

Хорошо ли жилось людям в СССР? Нужно ли было сохранить Советский Союз? Социализм пришлого или капитализм настоящего? Чем Россия лучше или хуже распавшейся империи?

Пожалуй, данные вопросы за 30 с лишним лет стали не просто дискуссионными, а уже философскими. На эти темы рассуждают почти что все и даже звезды, например, Дмитрий Губерниев.

Популярный российский комментатор в преддверии Дня знаний рассказал, как его собирали в школу родители. Вспоминая детство, спортивный журналист катком проехался по СССР.

Телеведущий в своем телеграмм-канале подчеркнул, что сегодня собрать ребенка в школу стоит весьма недешево. Однако в советское время, по словам звезды голубых экранов, ничего нельзя было достать даже в Подмосковье.

"А в моем советском детстве, начиная с Брежнева и заканчивая Горбачевым, мама отпуск брала недельный в конце августа, и мы фигачили по Москве в поисках всего..." – отметил Дмитрий Губерниев.

Он также подчеркнул, что в столице было очень трудно достать школьную форму и обувь. Комментатор сыронизировал, мол в СССР люди жили хорошо, сопроводив сообщение смайликов в виде маски клоуна.

В комментариях под постом журналиста, разумеется, развернулась дискуссия. Телеведущий пожаловался подписчикам, что в СССР невозможно было купить даже джинсы.