Умер знаменитый советский артист

Звезды не стало на 74-м году жизни

Практически каждый день информационное пространство и сердца благодарных зрителей разрывают новости о смерти выдающихся культурных деятелей. Накануне, 4 сентября, не стало популярного советского и российского артиста театра и кино Александра Топольскова.



О смерти любимца публики известно не так много. Земной путь знаменитости оборвался в возрасте 73 лет. Из-за чего скончался выдающийся артист, родственники звезды решили пока не сообщать. В открытых источниках нет информации о том, чтобы пожилой артист болел какой-то серьезной болезнью.



В любом случае, уход Топольскова стал большой потерей для культурной сферы нашей страны. Многочисленные поклонники и коллеги знаменитости скорбят вместе с его родными и близкими. Ныне покойная звезда был блистательным актером, который исполнил много ролей на театральных подмостках и телеэкранах.



Среди самых ярких его работ в театре – участие в культовых постановках "Мастер и Маргарита", "Женитьба", "Игроки", "Вишневый сад" и других. Широкому зрителю артист больше всего запомнился игрой в популярных телесериалах "Ростов-папа" и "Дневник убийцы".



Незадолго до печальной новости появилась информация о смерти автора хитов из мультфильма "Шрек" Стивена Харвелла. Об этом пишет интернет-издание "МИР24".



К слову, ранее стало известно о смерти знаменитого актера из телесериала "Морские дьяволы". Тело молодой звезды целую неделю пролежало в квартире.

