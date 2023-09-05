Умер знаменитый советский артист

Умер знаменитый советский артист
Фото: www.unsplash.com
Звезды не стало на 74-м году жизни

Практически каждый день информационное пространство и сердца благодарных зрителей разрывают новости о смерти выдающихся культурных деятелей. Накануне, 4 сентября, не стало популярного советского и российского артиста театра и кино Александра Топольскова.

О смерти любимца публики известно не так много. Земной путь знаменитости оборвался в возрасте 73 лет. Из-за чего скончался выдающийся артист, родственники звезды решили пока не сообщать. В открытых источниках нет информации о том, чтобы пожилой артист болел какой-то серьезной болезнью.

В любом случае, уход Топольскова стал большой потерей для культурной сферы нашей страны. Многочисленные поклонники и коллеги знаменитости скорбят вместе с его родными и близкими. Ныне покойная звезда был блистательным актером, который исполнил много ролей на театральных подмостках и телеэкранах.

Среди самых ярких его работ в театре – участие в культовых постановках "Мастер и Маргарита", "Женитьба", "Игроки", "Вишневый сад" и других. Широкому зрителю артист больше всего запомнился игрой в популярных телесериалах "Ростов-папа" и "Дневник убийцы".

Незадолго до печальной новости появилась информация о смерти автора хитов из мультфильма "Шрек" Стивена Харвелла. Об этом пишет интернет-издание "МИР24".

К слову, ранее стало известно о смерти знаменитого актера из телесериала "Морские дьяволы". Тело молодой звезды целую неделю пролежало в квартире.

Источник: Кино-театр.ру ✓ Надежный источник

Сперма не Галкина*? Почему подросшие дети Пугачевой похожи на ее бывшего фаворита

Тайна рождения двойняшек Примадонны

Самый популярный город Европы атакуют миллионы крыс: объявлена тревога

Объявлен режим ЧС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей