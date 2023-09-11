Пасынок зарегистрировал на себя бренд "Армен Джигарханян"

Пасынок зарегистрировал на себя бренд "Армен Джигарханян"
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
В Москве существует более 100 мемориальных домов и квартир. Скоро к ним может добавиться и музей Армена Джигарханяна

Собственник половины квартиры Армена Джигарханяна бизнесмен Юрий Растегин еще в 2020 году сообщил о планах превратить жилье в музей народного артиста СССР. 

По его словам Растегина, актер якобы еще при жизни мечтал, что квартира в арбатском переулке столицы после его смерти станет музеем, поэтому и продал ему половину жилплощади. Но пасынок Армена Джигарханяна принял эту идею скептически.

"Бизнесмен Растагенин грозится организовать музей, – сказал в интервью  "Утро.ру" Степан Джигарханян. – Наверное, так и будет, раз он так говорит, хотя мне с трудом верится".

"С нами – родственниками – разговор про это пока не велся, – продолжает Степан. – Поэтому я и удивляюсь, как Растегин будет создавать музей, если у него не будет ни переписки, ни афиш, ни артефактов, ни коллекции. Да и права на сам бренд "Армен Джигарханян" принадлежат мне как наследнику – я это юридически оформил".

По заверению Степана, он не собирается передавать какие-то личные вещи Армена Борисовича Растегину, и не оставит в квартире, где сейчас живет бывшая жена актера Татьяна Власова, ничего, из чего можно было сделать мемориальный музей. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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