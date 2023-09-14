Папа Сыроежкина из "Приключений Электроника" Чернов озвучил размер пенсии

Папа Сыроежкина из "Приключений Электроника" Чернов озвучил размер пенсии
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Сколько получает Народный артист и в каких условиях живет

В Благовещенске продолжается 21-й фестиваль театра и кино "Амурская осень". Среди гостей этого года – 74-летний актер Юрий Чернов, которого многие помнят как папу Сыроежкина в "Приключениях Электроника". Корреспондент "Утро.ру" поинтересовался у него размер пенсии и жилищными условиями.

"Я хочу развенчать миф о богатстве актеров, – сказал Юрий Николаевич. – Я, например, получаю пенсию чуть больше 20 тысяч рублей в месяц. Правда, как Народный артист, имею доплату от мэра Москвы в размер 36 тысяч рублей. Но и в Театре на Трубной, где служу с 2004 года, получаю зарплату". 

Действительно, прописанным в Москве пенсионерам из числа народных и заслуженных артистов с 1 января 2018 года, согласно постановлению правительства столицы от 31 октября 2017 года № 805-ПП, положена региональная надбавка в виде ежемесячных выплат.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

По словам знаменитого артиста, ему очень помогает подсобное хозяйство.

"У меня в Солнцево есть небольшая дача – дом размером 8 на 8 метров, терраса, хозблок и домик для доченьки, – радуется Чернов. – А растут у меня там вишня, яблони, сливы, лук, черемша, чеснок, клубника".

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Есть у него и квартира в центре Москвы – "трешка" недалеко от станции метро "Новослободская".

"Я не могу дарить детям (у артиста трое детей, двое внуков и уже есть правнук – Прим. ред.), квартиры и машины, – признается актер. – Но, по мере возможности, помогаю, конечно. Например, когда в конце августа родился правнук, то подарил деньги". 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
По теме

Официальное объявление войны: на Украине сделали громкое сообщение

Эскалация достигает предела

С 13 сентября: Эстония нанесла удар по россиянам

Таллин с готовностью выполнил предписание Евросоюза

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей