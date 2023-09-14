Папа Сыроежкина из "Приключений Электроника" Чернов озвучил размер пенсии

Сколько получает Народный артист и в каких условиях живет

В Благовещенске продолжается 21-й фестиваль театра и кино "Амурская осень". Среди гостей этого года – 74-летний актер Юрий Чернов, которого многие помнят как папу Сыроежкина в "Приключениях Электроника". Корреспондент "Утро.ру" поинтересовался у него размер пенсии и жилищными условиями.

"Я хочу развенчать миф о богатстве актеров, – сказал Юрий Николаевич. – Я, например, получаю пенсию чуть больше 20 тысяч рублей в месяц. Правда, как Народный артист, имею доплату от мэра Москвы в размер 36 тысяч рублей. Но и в Театре на Трубной, где служу с 2004 года, получаю зарплату".

Действительно, прописанным в Москве пенсионерам из числа народных и заслуженных артистов с 1 января 2018 года, согласно постановлению правительства столицы от 31 октября 2017 года № 805-ПП, положена региональная надбавка в виде ежемесячных выплат.

По словам знаменитого артиста, ему очень помогает подсобное хозяйство.

"У меня в Солнцево есть небольшая дача – дом размером 8 на 8 метров, терраса, хозблок и домик для доченьки, – радуется Чернов. – А растут у меня там вишня, яблони, сливы, лук, черемша, чеснок, клубника".

Есть у него и квартира в центре Москвы – "трешка" недалеко от станции метро "Новослободская".

"Я не могу дарить детям (у артиста трое детей, двое внуков и уже есть правнук – Прим. ред.), квартиры и машины, – признается актер. – Но, по мере возможности, помогаю, конечно. Например, когда в конце августа родился правнук, то подарил деньги".