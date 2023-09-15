Тело увидела консьержка: что известно о смерти дочери Михаила Ульянова

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15 сентября медиа сообщили о трагедии – умерла наследница актера Михаила Ульянова. Елена была найдена в своей московской квартире без признаков жизни. Оказывается, первой обо всем узнала консьержка, которая зашла в квартиру и увидела тело наследницы звезды.
Женщина тут же вызвала медиков с правоохранительными органами. Прибывшие эксперты констатировали: смерть наступила примерно 14 сентября. По предварительной информации, причиной стал сердечный приступ.
Информацию подтвердили в пресс-службе театра имени Вахтангова.
Народный артист СССР выступал против актерской профессии для дочери. Елена не стала ослушиваться отца и реализовала себя как художник-график. Известно, что она находилась на посту президента благотворительного фонда имени Михаила Ульянова, оказывая помощь актерам и артистам старших поколений.
А до смерти Елена успела передать отцовскому театру его личные вещи, хранившиеся в кабинете Ульянова дома. Рассталась с его мебелью и множеством вещиц, которые хранят память о скончавшейся шестнадцать лет назад легенде.
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