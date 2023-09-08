Умерла звезда "Приключений Шерлока Холмса"

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Гейл Ханникат – одна из самых востребованных актрис зарубежья. Свою карьеру девушка начинала в качестве модели, однако чуть позже пришла на телевидение, а позже в кино. Огромную популярность ей дала роль Ирэн Адлер в "Приключениях Шерлока Холмса".
Звезда впервые получила внимание за игру соблазнительных женщин в ситкомах 1960-х годов, таких как "Деревенщина из Беверли-Хиллз" и "Напряги извилины", а также за роль в фильме 1969 года "Марлоу".
На днях на плечи общественности упала грустная новость. Стало известно, что звезда культового сериала "Приключения Шерлока Холмса" умерла в возрасте 80 лет. Событие произошло в госпитале в Лондоне. Сообщается, что актриса долгое время боролась с болезнью, правда, не уточняется с какой.
Помимо кино, Гейл Ханникат нашла свое призвание в книгах. После рождения ребенка, она написала книгу, посвященную материнству.
Раннее "Утро.ру" писало, что умерла звезда "Бриллиантовой руки".
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