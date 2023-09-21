"Все счета пустые": всплыли многомиллионные долги покойного Зайцева

"Все счета пустые": всплыли многомиллионные долги покойного Зайцева
Вячеслав Зайцев. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Финансовые дела покойного кутюрье теперь приводит в порядок его сын

Помощник ныне покойного Вячеслава Зайцева Эдуард Кривенко утверждает, что именно его имя вписано в завещание дизайнера. Однако родной сын модельера указывает, что дела обстоят совершенно иным образом.

У Кривенко следующая версия: его, как "истинно законного" наследника кутюрье, уже якобы попытались отравить, чтобы присвоить себе все наследство (Эдуард уже выступал с таким заявлением у Андрея Малахова). А вот Егор Зайцев, который практически не дает комментариев журналистам, сообщил, что ничего не знает о страстях, происходящих с Кривенко. Зайцев-младший уже вступил в наследство и возрождает Дом Моды.

Кстати, по словам Егора, финансы семейного дела явно оставляют желать лучшего. Вдруг оказалось, что после отца не осталось ничего, кроме пустых счетов. Теперь Зайцев-младший занят оплатой многочисленных отцовских долгов.

К примеру, всплыла выписка по счету одного из банков аж на 3 с лишним миллиона евро. На этом же счету на момент смерти Вячеслава там осталось лишь несколько тысяч рублей.

"И другие счета все пустые...", – сокрушается Егор.

Наследник поведал и о печальном состоянии поместья отца в Каблуково. "Лжеродственники" оставили там лишь пустые коробки с многолетним грибком в подвале. Что еще там осталось – предстоит выяснить.

Фоторепортаж
Вячеслав Зайцев: "Мода для меня - это игра"
Источник: The Voice ✓ Надежный источник
По теме

Армяне начали рвать российские паспорта после сдачи Карабаха

Митинги продолжаются в стране до сих пор

Россия жестко отомстила Украине за слова Зеленского в ООН

Ответ не заставил себя долго ждать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей