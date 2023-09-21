"Все счета пустые": всплыли многомиллионные долги покойного Зайцева

Финансовые дела покойного кутюрье теперь приводит в порядок его сын

Помощник ныне покойного Вячеслава Зайцева Эдуард Кривенко утверждает, что именно его имя вписано в завещание дизайнера. Однако родной сын модельера указывает, что дела обстоят совершенно иным образом.

У Кривенко следующая версия: его, как "истинно законного" наследника кутюрье, уже якобы попытались отравить, чтобы присвоить себе все наследство (Эдуард уже выступал с таким заявлением у Андрея Малахова). А вот Егор Зайцев, который практически не дает комментариев журналистам, сообщил, что ничего не знает о страстях, происходящих с Кривенко. Зайцев-младший уже вступил в наследство и возрождает Дом Моды.

Кстати, по словам Егора, финансы семейного дела явно оставляют желать лучшего. Вдруг оказалось, что после отца не осталось ничего, кроме пустых счетов. Теперь Зайцев-младший занят оплатой многочисленных отцовских долгов.

К примеру, всплыла выписка по счету одного из банков аж на 3 с лишним миллиона евро. На этом же счету на момент смерти Вячеслава там осталось лишь несколько тысяч рублей.

"И другие счета все пустые...", – сокрушается Егор.

Наследник поведал и о печальном состоянии поместья отца в Каблуково. "Лжеродственники" оставили там лишь пустые коробки с многолетним грибком в подвале. Что еще там осталось – предстоит выяснить.