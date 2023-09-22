Ивлееву сравнили в соцсетях с "постаревшей наркоманкой" из-за одного фото

Курс рубля
- Раскрыт серьезный удар по России из-за ослабления курса рубля
- Россияне неожиданно отреагировали на обвал рубля
- Рублю предрекли новый обвал: все отразится на простых россиянах
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева решила выложить новые кадры, поразившие поклонников в социальных сетях. Сама артистка выложила весьма необычный образ после тинеджейрских луков, к которым привыкли ее поклонники.
Настя решила попозировать в коротком черно-белом платье с туфлями. Собрала волосы в хвост, оформила челку и дополнила образ черными очками – а губы накрасила черной помадой. Оценили не все – некоторые и вовсе не скупились на сомнительные комплименты.
Нашлись и те, кто счел Настю в новом образе сильно постаревшей и осунувшейся.
"Постаревшая наркоманка", "Как Орбакайте", "Не к лицу тебе такое", "выглядишь болезненно", – пишут фанаты в соцсетях под публикацией.
Ивлееву пригласили на показ Prada в Милане – вероятно, поэтому она решила прыгнуть выше головы и показать то, чего еще никто в ней не видел.
Кстати, не так давно Настя рассказала о невероятном преображении – за лето она успела сбросить четырнадцать килограммов. Приводить тело в порядок ведущая начала себя еще с весны.
Глава государства предложил коллегам обсудить отношения Москвы с соседями