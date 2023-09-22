Трагедия: "сестричка" Началовой потеряла близких при взрыве газа в Балашихе

Трагедия: "сестричка" Началовой потеряла близких при взрыве газа в Балашихе
Фото: Russian Emergencies Ministry / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анна Исаева с трясущимися руками постоянно рыдает

Анна Исаева – одна из самых авторитетных пресс-секретарей страны. В разные года она работала с Олегом Газмановым, Стасом Михайловым, Владимиром Пресняковым и Натальей Подольской. А ныне покойная певица Юлия Началова доверяла ей настолько, что называла своей "сестричкой".

Анна Исаева родом из подмосковной Балашихи. Именно там 20 сентября в 8:30 утра в 9-этажке 1979 года постройки по улице Октябрьской взорвался бытовой газ. Пострадали около 10 квартир – с третьего по пятый этаж. Семеро человек погибло. Среди них – близкие Анны Исаевой.

"Это соседний дом, рядом с моим, в котором я родилась и жила долгие годы, – плачет Анна. – Сейчас я разговаривала со своей сестренкой. Все оказалось очень близко, как я и думала. Две молодые девушки-подружки Маша и Оля несколько лет назад организовали бизнес – открыли пункты выдачи интернет-магазинов. И один из этих пунктов был в месте, которым мы занимались. Два дня моя сестра не могла дозвониться до девушек, потому что они должны были заплатить за аренду. А когда дозвонилась, то выяснилось, что одна из них – 35-летняя Маша – это та самая последняя погибшая с ребенком, которых спасатели нашли ночью. В тот страшный день ее дочь Сонечка приболела и не пошла в садик. В момент взрыва Маша пошла из детской на кухню, чтобы приготовить завтрак, и их обеих придавило плитами. Придавило и спасателей, которые пытались пробраться к ним и вытащить". 

Анна Исаева на странице в социальной сети объявила сбор денег на похороны. Она очень близко к сердцу приняла эту трагедию. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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