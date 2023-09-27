Звезду детского "Голоса" обманули почти на 200 тысяч рублей

"Модельное агентство" оформило на ее имя кредитный договор

Звезда четвертого сезона детского "Голоса" Александра Апраксина оказалась жертвой мошенников, которые умудрились оформить на нее кредит. Девушка захотела покорить модельный бизнес и нашла подходящее агентство. Однако никто не собирался ее трудоустраивать – оказалось, на Александру оформили кредит суммой в 196 тысяч рублей.

Несчастная жертва узнала обо всем только спустя сутки после подписания документов. Решить проблему не получилось путем самостоятельного расторжения договора не получилось – Александра обратилась в правоохранительные органы. Полиция проводит проверку.

Напомним, Апраксина выступила на детском "Голосе" перед жюри с песней Mercy британской поп-исполнительницы Даффи, начав покорять сцену музыкального проекта в команде Валерия Меладзе.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", Апраксина – не первая жертва этого "модельного агентства". Сама пострадавшая поведала, что контракт не надо даже подписывать – он вступает в силу в момент оформления кредита. Если никто не вернет деньги, Александра обратится в суд.

Ранее "Утро" рассказывало, как Павел Деревянко связался с мошенниками, которым "задолжал" впоследствии 45 миллионов рублей.