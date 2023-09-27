Звезду детского "Голоса" обманули почти на 200 тысяч рублей

Звезду детского "Голоса" обманули почти на 200 тысяч рублей
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
"Модельное агентство" оформило на ее имя кредитный договор

Звезда четвертого сезона детского "Голоса" Александра Апраксина оказалась жертвой мошенников, которые умудрились оформить на нее кредит. Девушка захотела покорить модельный бизнес и нашла подходящее агентство. Однако никто не собирался ее трудоустраивать – оказалось, на Александру оформили кредит суммой в 196 тысяч рублей.

Несчастная жертва узнала обо всем только спустя сутки после подписания документов. Решить проблему не получилось путем самостоятельного расторжения договора не получилось – Александра обратилась в правоохранительные органы. Полиция проводит проверку.

Напомним, Апраксина выступила на детском "Голосе" перед жюри с песней Mercy британской поп-исполнительницы Даффи, начав покорять сцену музыкального проекта в команде Валерия Меладзе.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", Апраксина – не первая жертва этого "модельного агентства". Сама пострадавшая поведала, что контракт не надо даже подписывать – он вступает в силу в момент оформления кредита. Если никто не вернет деньги, Александра обратится в суд.

Ранее "Утро" рассказывало, как Павел Деревянко связался с мошенниками, которым "задолжал" впоследствии 45 миллионов рублей.

Источник: 112 ✓ Надежный источник
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