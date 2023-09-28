Опубликован "черный список" Пугачевой

У экс-примадонны достаточно недоброжелателей

После стремительного отъезда в Израиль Алла Пугачева получила вторую волну популярности. За жизнью бывшей примадонны снова следит вся страна. Каждый ее шаг тут же появляется на первых полосах журналов. Вряд ли певицу это радует, ведь большинство публикаций носят явно отрицательный характер. Впрочем, артистка сама довела до такого. После скандальных заявлений Аллы Борисовны от нее отвернулись даже коллеги по сцене: журналисты опубликовали "черный список" Пугачевой, в котором собрали осудивших ее звезд.



Стоит отметить, что с резкой критикой "Женщины, которая поет" выступили многие именитые звезды. Например, актриса Татьяна Васильева прямо заявила, что считает коллегу "глупой" и не понимает, чем та будет заниматься в Израиле.



Кинорежиссер Карен Шахназаров, комментируя отъезд бывшей примадонны, подчеркнул, что на стране это никак не скажется, бегство музыкантши не стало большой потерей для России.



Актриса Лариса Лужина заявила, что раньше считала певицу мудрой женщиной, а теперь понимает, что она "холопка", которая не отличается высоким уровнем сообразительности.



Телеведущий Оскар Кучера подчеркнул, что наглое обращение Пугачевой, в котором она назвала часть россиян "холопами и рабами", поразило его, теперь он не считает Аллу Борисовну за человека.



Актер Александр Пашутин уверен, что Пугачева уже кусает локти и мечтает вернуться в Россию, но здесь ее давно никто не ждет.



К слову, ранее было объявлено о триумфальном возвращении Аллы Борисовны на российское телевидение.

