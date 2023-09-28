Приняла роковое решение: умерла знаменитая российская певица

Артистка завершила свой путь на 78-м году жизни

Ужасная трагедия произошла в российской столице. По информации, которая есть в распоряжении журналистов ИА "Регнум", известная певица, заслуженный деятель культуры России Светлана Заградская покинула этот мир. Знаменитости не стало в возрасте 77 лет. Деталями страшной трагедии с корреспондентами поделился осведомленный источник.



Информационное агентство сообщает, что тело любимицы публики было найдено рядом с многоэтажным домом. В квартире обнаружили предсмертную записку Заградской, где она признается в любви родным и близким и просит никого не винить в случившемся.



Покойная Светлана Георгиевна положила свою жизнь на изучение фольклора и активно занималась культурной деятельностью. Также знаменитость была известным этнографом и кинорежиссером. Кинолента ныне покойной звезды "Сохрани и передай. Святки" была снята в родных местах кубанской казачки в станице Анастасиевской. Друзья и коллеги знаменитости скорбят о ее уходе.



Напомним, сегодня стало известно о смерти артиста, который блистательно сыграл роль директора школы магии Хогвартс Альбуса Дамблдора. Британского и ирландского актера Майкла Гэмбона не стало на 83-м году жизни.

