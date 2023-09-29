Умирающий Брюс Уиллис больше не узнает жену и детей

Умирающий Брюс Уиллис больше не узнает жену и детей
Брюс Уиллис. Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Актер страдает от височно-лобной деменции

Всемирно известный американский актер Брюс Уиллис по праву считается легендой Голливуда. За его плечами огромное количество блестяще исполненных ролей в таких картинах, как "Крепкий орешек", "Пятый элемент", "Армагеддон" и других. Поэтому совсем не удивительно, что его трагедия сегодня волнует миллионы людей по всему свету.

Некогда один из самых высокооплачиваемых артистов сегодня медленно умирает из-за тяжелейшего недуга. Брюс Уиллис страдает от височно-лобной деменции. Ситуация настолько критическая, что полтора года назад ему пришлось закончить творческую карьеру.

Симптомы болезни усугубляются с каждым днем. Звезде все труднее передвигаться, он плохо слышит и испытывает проблемы с речевым аппаратом. Кроме того, у Брюса Уиллиса диагностировали амнезию – он перестал узнавать даже жену и детей.

"У меня каждый день случаются моменты грусти, моя жизнь наполнена горем", – призналась супруга звезды Эмму Хеминг.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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