Умирающий Брюс Уиллис больше не узнает жену и детей

Актер страдает от височно-лобной деменции

Всемирно известный американский актер Брюс Уиллис по праву считается легендой Голливуда. За его плечами огромное количество блестяще исполненных ролей в таких картинах, как "Крепкий орешек", "Пятый элемент", "Армагеддон" и других. Поэтому совсем не удивительно, что его трагедия сегодня волнует миллионы людей по всему свету.

Некогда один из самых высокооплачиваемых артистов сегодня медленно умирает из-за тяжелейшего недуга. Брюс Уиллис страдает от височно-лобной деменции. Ситуация настолько критическая, что полтора года назад ему пришлось закончить творческую карьеру.

Симптомы болезни усугубляются с каждым днем. Звезде все труднее передвигаться, он плохо слышит и испытывает проблемы с речевым аппаратом. Кроме того, у Брюса Уиллиса диагностировали амнезию – он перестал узнавать даже жену и детей.

"У меня каждый день случаются моменты грусти, моя жизнь наполнена горем", – призналась супруга звезды Эмму Хеминг.

