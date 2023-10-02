Что случилось с 82-летней бабушкой из "Елок" Галиной Стахановой

Как живет знаменитая актриса

В Москве состоялась премьера сериала "Не дождетесь!", все серии которого можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре PREMIER. Эта картина о жизни постояльцев дома престарелых собрала всех легендарных актеров – Светлану Немоляеву, Светлану Тому, Наталью Варлей. Появилась тут в роли бабы Нюры и Галина Стаханова, которую многие помнят по роли бабушки в разных частях "Елок".

Сегодня в фильмографии актрисы более 250 ролей. Хотя кино возникло в жизни Галины Стахановой случайно. Как-то на один из спектаклей, в котором она играла, зашел Евгений Евтушенко. Знаменитому поэту понравилась неординарная актриса и он пригласил ее на роль своей бабушке в фильме-воспоминании о военном детстве "Детский сад".

"Съемка кино дает мне силы жить, – призналась актриса. – Сейчас в работе "Миля", "Чертов камень" и еще несколько фильмов с моим участием. Поучаствовала я в возобновлении "Игр разумов" на канале НТВ (интеллектуальный поединок двух известных людей – Прим. ред.), снялась в "Видели видео" на Первом канале.

Галина Константиновна ходит с палочкой. "Бывает, что здоровье подводит, но я по врачам не бегаю, все не соберусь себя проверить. Зато когда попадаю в киношную атмосферу, то чувствую себя идеально. - Вдохновляют меня поклонники, которые всегда окружают, стоит войти куда-то. А еще меня поддерживают дочка (Мария, 1975 г.р. – Прим. ред.) и внучка Лиза. Я для них просто мама и бабушка".

"Я без кино жить не могу, – признается звезда. – Когда дома засиживаюсь, то начинаю волноваться, если никуда не зовут сниматься".