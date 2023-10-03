Обрюзг и сильно сдал: Александр Ширвиндт всего за год превратился в старца

Что случилось с легендарным актером

Ежегодно руководители театров отчитываются о своих зарплатах. Два года назад, перед тем как стать президентом Московского академического театра сатиры, Александр Ширвиндт заявил, что, помимо пенсии с доплатой за звание Народного артиста, получил за год всего только 13 миллионов 303 тысячи рублей. Особо не разгуляешься!..

Неизвестно, сколько он зарабатывает на президентском посту сегодня, уступив место худрука Сергею Газарову и оставшись в театре на правах свадебного генерала. Но надо думать, что не меньше, потому что иначе зачем бы ему приходить на сбор труппы в 89 лет при его сегодняшнем состоянии здоровья.

За год, который минул с прошлогоднего открытия сезона, любимый всеми актер и режиссер сильно сдал и обрюзг. Время было безжалостно! Он превратился в старца, который с трудом ходит, опираясь на палку и руку помощницы, говорит шепотом и не всех уже узнает.

Вероятно, он давно устал от работы, театра, внимания, поклонников. Смотришь на былого красавца и вспоминаешь "Балладу о стариках" Александр Галича:

А недуг со мной хитрил поминутно:

То терзал, то отпускал на поруки.

И все было мне так страшно и трудно,

А труднее всего – были звуки...

