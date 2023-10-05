Шоу с Клавой Кокой на федеральном ТВ закрыли со скандалом

Артистка возмутила публику

На телеканале "Пятница!" завершился проект "Сердце Клавы", в котором знаменитая певица Клава Кока выбирала спутника жизни. Шоу закрылось со скандалом, поскольку публику возмутило решение девушки продолжить отношения с блогером Александром Повериным.

В соцсетях россияне накинулись на артистку, заявив, что она предпочла самодовольного повесу более достойными кандидатам. От такого выбора ее отговаривала и знаменитая сваха Роза Сябитова, однако Клава никого не послушала.

"Это просто дно! Я ожидала треша от этого "шоу", но не настолько. Человек говорит громко о семье, серьезных намерениях, замужестве, при этом выбирает ни разу не искреннего человека, который просто удался на лицо, не более, пустой", – возмущаются зрители.

После критики Кока заявила, что подумывает удалить соцсети. Она не ожидала, что люди настолько резко воспримут ее решение быть вместе с Повериным.

Сам парень утверждает, что находится в отношениях с певицей последние три месяца. Они успели побывать в нескольких странах, но в России выходить куда-то не спешили – по условиям контракта, было запрещено, чтобы их видели вместе, сообщает Общественная служба новостей.