Шоу с Клавой Кокой на федеральном ТВ закрыли со скандалом

Шоу с Клавой Кокой на федеральном ТВ закрыли со скандалом
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Артистка возмутила публику

На телеканале "Пятница!" завершился проект "Сердце Клавы", в котором знаменитая певица Клава Кока выбирала спутника жизни. Шоу закрылось со скандалом, поскольку публику возмутило решение девушки продолжить отношения с блогером Александром Повериным.

В соцсетях россияне накинулись на артистку, заявив, что она предпочла самодовольного повесу более достойными кандидатам. От такого выбора ее отговаривала и знаменитая сваха Роза Сябитова, однако Клава никого не послушала. 

"Это просто дно! Я ожидала треша от этого "шоу", но не настолько. Человек говорит громко о семье, серьезных намерениях, замужестве, при этом выбирает ни разу не искреннего человека, который просто удался на лицо, не более, пустой", – возмущаются зрители.

После критики Кока заявила, что подумывает удалить соцсети. Она не ожидала, что люди настолько резко воспримут ее решение быть вместе с Повериным.

Фото: соцсети

Сам парень утверждает, что находится в отношениях с певицей последние три месяца. Они успели побывать в нескольких странах, но в России выходить куда-то не спешили – по условиям контракта, было запрещено, чтобы их видели вместе, сообщает Общественная служба новостей

Источник: Утро.ру
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