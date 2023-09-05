"Я сомневаюсь": Клава Кока отвергла 40-летнего ухажера

Звезда чувствует себя еще молодой

23 июля российской певице Клаве Коке исполнилось 27 лет. Артистка до сих пор не замужем и не спешит под венец, хотя в ее песнях постоянно фигурирует эта тема, а в соцсетях поклонники атакуют ее вопросами об избраннике. На днях артистка дала интервью, в котором сделала признание на откровенную тему.

Кока рассказала, что не стала бы сближаться с мужчиной старше 40 лет. Она уверена в своих принципах и считает, что мужчина и женщина должны быть на одной волне, а большая разница в возрасте будет этому мешать.

Певица призналась, что испытывает сложности в общении со старшими людьми, она чувствует барьер между ними и собой. Артистка считает, что в таких отношениях может возникнуть "проблема отцов и детей". Таким образом певица отвергла потенциального 40-летнего ухажера.

"Я сомневаюсь. Мне в принципе с людьми, которые меня старше больше чем на 10 лет, почему-то сложно", – отметила Клава Кока.

Примечательно, что вместе с желанием встречаться с молодым, Кока хочет, чтобы он был состоявшимся и обеспеченным. Судя по всему, мужчина должен всего добиться уже к 30 годам.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что скинувшая одежду Кока показала сокровенное.