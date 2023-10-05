Сдала и постарела: как выглядит вернувшаяся с того света 57-летняя Дэнс

Сдала и постарела: как выглядит вернувшаяся с того света 57-летняя Дэнс
Фото: Утро.ру
Что случилось с певицей.

57-летняя Лада Дэнс в августе попала в страшную автоаварию. Ее машина на скорости 110 километров в час врезалась в два автомобиля, которые столкнулись до этого. Как выяснилось, аварийного знака на трассе не было, поэтому водитель не сразу заметил остановившиеся авто. С места происшествия певица была доставлена вертолетом в Институт микрохирургии мозга в тяжелом состоянии.

Врачи боролись за ее жизнь и певица буквально вернулась с того света. Сегодня она уже работает, но видно, дорожная авария ее подкосила. Кажется даже, что она сдала и немного постарела после случившегося. Ведь пережить такой ад и врагу не пожелаешь.

Лада понимает, что профессия требует идеальной внешности, поэтому часто просит журналистов подправить ее снимки в фоторедакторе перед публикацией. Не хочет, чтобы ее видели без глянца. Хотя, конечно, она и так кажется совершенством – очень красивой, ухоженной, стильной для своих лет.

Фото: Утро.ру

Напомним, Лада Дэнс принимала участие в 3-м и 4-м сезонах шоу "Точь-в-точь", где изображала Софию Ротару, Дженнифер Лопес, Лайму Вайкуле, Мэрилин Монро, Билли Холидей и других. По итогам конкурса получила специальный приз от жюри. А в 2023 году приняла участие в 4-м сезоне шоу "Маска" в образе Пуделя, и в финале заняла 3-е место.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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