"Желание написано на лице": у Михалковой появился самогонный аппарат

Теперь алкоголь можно делать прямо дома

За почти пятнадцать лет активной гастрольной жизни актриса и кинопродюсер Юлия Михалкова каких только подарков не получала от зрителей. Но недавно вывела неожиданную статистику. На гастролях в 90 процентах случаев ей дарят две вещи: или цветы, или алкоголь.

Хотя и раньше, и сейчас в актрисе трудно увидеть человека, испытывающего страстное влечение к горячительным напиткам. При этом палитра даримого ей алкоголя широчайшая. За всю гастрольную историю ей преподносили древние коньяки, изысканные самогоны, сладчайшие наливки и настойки, однажды торжественно вручили целую упаковку пива.

"На прошедших гастролях традиция не нарушилась, – сообщила певица. – В Тихвине фанаты решили просто сразить меня наповал и передали самогонный аппарат: дескать, держи, мать, в Москве ж такого нет, нагонишь себе. И вот держу я этот аппарат в руках, смотрю на себя в зеркало и ничего понять не могу, почему мне все время дарят алкоголь, а теперь еще и самогонный аппарат? Где у меня это желание на лице написано? Загадка! Но главное помнить, что чрезмерное употребление алкоголя – вредит здоровью. Лучше его просто коллекционировать, как это делаю я".

