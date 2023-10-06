Актриса Елена Кондулайнен без вести пропала

Звезда не отвечает на звонки

Знаменитая российская актриса тетра и кино Елена Кондулайнен пропала без вести. Друзья и коллеги сбились с ног, пытаясь ее разыскать. Дело в том, что 65-летняя звезда не явилась на сбор театральной труппы.

Близкие люди пытаются дозвониться до заслуженной артистки России – все тщетно, она не берет трубку. В Театре Луны, где служит Елена Кондулайнен, она должна была появиться в конце сентября, однако в последний раз знаменитость видели только весной.

Друзья и коллеги бьют тревогу, подозревая худшее. В 2020 году артистка перенесла ишемический инсульт, что может иметь долгосрочные негативные последствия для мозга. Не исключено, что произошло непоправимое.

Елена Кондулайнен советскому зрителю стала известна еще в начале 80-х годов, однако всенародную слову ей принесла картина 1990-го года "Сто дней до приказа" – актриса была признана секс-символом эпохи.

Первыми на пропажу звезды обратили внимание телевизионщики, которые хотели пригласить ее на съемки шоу, но не смогли найти. Художественный руководитель Тетра Луны тоже развел руками.

"В театре ее нет. Дома тоже. Друзья не знают, где она", – подчеркнул Евгений Герасимов.

Примечательно, что даже после тяжелейшего недуга, когда Елена Кондулайнен проходила длительную реабилитацию, она все равно оставалась на связи. Коллеги отмечают, что она никогда не сторонилась публики, наоборот, была открытым и общительным человеком.

Ранее мы рассказывали о трагедии заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной. Друзья подозревают, что родственники могли насильно закрыть советскую звезду в психушке.