Россияне скорбят об ушедшей из жизни Королевой

Поклонники звезды в шоке

Трагическая новость о безвременной кончине народной артистки России Наталии Королевой шокировала ее коллег и поклонников. Любимой звезды не стало в минувший вторник, 3 октября.

"Наталия Королева – актриса огромного дарования, предельной искренности, редкой интеллектуальной глубины"

– так охарактеризовали приму Иркутского академического драматического театра ее коллеги. В официальном некрологе говорится, что смерть забрала звезду на пике карьеры.

Королева покинула наш бренный мир на 76 году жизни. Несмотря на уважаемый возраст, она продолжала выходить на сцену родного театра и радовать многочисленных зрителей.

В учреждении культуры подчеркнули, что артистка еще совсем недавно готовилась к очередным гастролям. Смерть Королевой там назвали великой потерей для театра.

Коллеги особенно ценили в актрисе "целительную иронию", а также "жизнеутверждающий оптимизм". Она отметили, что Наталия Васильевна отдала сцене полвека своей жизни.

Королева за годы активности исполнила практически все значимые роли из мирового театрального репертуара. За свою жизнь звезда удостоилась огромного количества наград, в том числе, высшей для любого актера – "Золотой маски".

Однако она была не только актрисой, но и педагогом. Королева активно делилась своим талантом с подрастающим поколением. Как верно заметили в тетра, ее ученики осиротели.

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