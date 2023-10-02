Разбитую тяжелым недугом Светличную могли закрыть в психушке насильно

Разбитую тяжелым недугом Светличную могли закрыть в психушке насильно
Светлана Светличная. Фото: Elena Sikorskaya / Global Look Press / www.globallookpress.com
Друзья звезды бьют тревогу

Знаменитая советская актриса театра и кино Светлана Светличная в последнее время не покидает пределы психиатрической лечебницы. Однако ее друзья бьют тревогу. Они утверждают, что престарелую звезду закрыли в клинике без ее согласия.

Знакомый заслуженной артистки РСФСР Илья Коротков уже год пытается попасть к ней в медицинское учреждение. Родные настаивают, что Светлана Светличная проходит там реабилитацию добровольно, однако никого к ней не пускают.

Мужчина, к слову, взял на себя уход за черным котом звезды. Невестка актрисы настаивает, что она уже даже не помнит любимого домашнего питомца. Дело в том, что знаменитость страдает от тяжелейшего недуга.

"Она находится под постоянным контролем врачей, потому что это деменция",

– заявила директор гильдии актеров Валерия Гущина. Ее слова косвенно можно подтвердить поведением самой звезды. Год назад она сбегала из дома и проклинала родных.

У Светланы Светличной есть сын, невестка и внучка. В минувшем году съемочная группа НТВ посещала артистку в ее новой квартире – туда ее переселили родственники.

Уже тогда было очевидно, что актриса испытывает проблемы с психикой. К примеру, она рассказывала о подруге Ноне Мордюковой как о живом человеке, хотя народная артистка СССР скончалась 15 лет назад.

Ранее невестка звезды рассказала, что она страдает также из-за болезни Альцгеймера.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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