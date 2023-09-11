Необратимые изменения: родственники рассказали о состоянии Светличной

Гениальную актрису уже не вернуть

Осенью прошлого года российская актриса и звезда "Бриллиантовой руки" Светлана Светличная была госпитализирована с болезнью Альцгеймера. Звезде прописали медикаментозное лечение, гимнастику и когнитивную реабилитацию со специалистом. С тех пор актриса почти не появляется на публике и не дает интервью. Не секрет, что такая болезнь носит необратимый характер, и с каждым годом она приводит только к ухудшению.

На днях невестка Светланы Светличной Ольга Ивашова поделилась в беседе с журналистами подробностями о состоянии здоровья народной любимицы. К сожалению, она не смогла ничем успокоить поклонников и сообщила плохие вести.

По словам невестки, которая занимается почти всеми вопросами, связанными с состоянием Светличной, процесс необратим, и восстановить здоровье актрисе уже не получится.

"Светлана Афанасьевна, к сожалению, уже не та. И прежней Светланы Афанасьевны уже не будет", – отметила невестка актрисы.

Стоит отметить, что единственный сын заслуженной артистки РСФСР Алексей полностью доверяет жене в вопросах здоровья 83-летней матери. Он не раз говорил журналистами, что жена курирует данную тему, при этом сам он порой бывает даже не в курсе подробностей.



Ранее СМИ сообщали, что Светличная из-за болезни стала вести себя отвратительно и якобы обвиняет родных в страшных вещах. Актриса якобы даже угрожала самоубийством и отказывалась от прописанных ей таблеток.