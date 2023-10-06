Несовершеннолетние дети Борщевой живут отдельно из-за сцен ревности

Несовершеннолетние дети Борщевой живут отдельно из-за сцен ревности
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Актриса сообщила об обстановке в семье

У 40-летней актрисы театра и кино Елены Борщевой двое дочерей – 16-летняя Марта и 8-летняя Ума. О взаимоотношениях наследниц бывшая участница шоу Comedy Woman рассказала в эксклюзивном интервью "Утро.ру".

"Старшая дочь очень хочет пойти по моим стопам – сейчас активно пробуется в различные фильмы и сериалы, – говорит Борщева. – У нее был период, когда она занималась актерским мастерством. Потом наступил период отрицания – она говорила, что не хочет быть такой, как я, не хочет становиться актрисой. Сейчас дочь учится в 10-м классе и снова пошла заниматься в мою школу актерского мастерства".

В учебном заведении, где учится Марта, никто не акцентируется на том что она – дочь известного человека. "Иногда кто-то говорит ей, что, мол, мы твою маму в "Тик-токе" (сервис для создания и просмотра коротких видео– Прим. ред.) видели", – смеется Борщева. 

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Младшая дочь Борщевой тоже артистичная – занимается пантомимой, ходит в музыкальную школу. Единственное, что огорчает Елену сегодня, это отношения наследниц меж собой. "Они не очень ладят, ревнуют друг друга и ко мне, и к папе, – вздыхает Борщева. – Поэтому стараюсь им по очереди уделять внимание, общаться по отдельности. По этой же причине они живут и в отдельных комнатах – чтобы избежать конфликтов и ревности". 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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