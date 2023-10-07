Жена Комиссаренко призналась в работе вебкам-моделью

Жена Комиссаренко призналась в работе вебкам-моделью
Фото: соцсети
Однако заявила, что в том темном прошлом "поставила точку"

Cупруга известного стендапера Славы Комиссаренко Юлия призналась, что действительно некоторое время работала в интим-услугах на протяжении нескольких недель. Однако те времена почти безвозвратно "стерлись из памяти".

Ныне супруга комика признается, что пробелы в воспитании и привели ее к работе в вебкаме. Спустя некоторое время она начала жить, как все "обычные женщины". Мечтала о своей собаке и хотела проехать по Штатам на авто. Простила себе все ошибки в юном возрасте, поставив точку в той главе.

Увы, рассуждает Юлия, подходящего окружения, которое могло бы объяснить разницу между хорошим и плохим, у нее не нашлось. Половое воспитание также оставляло желать лучшего. В итоге она смогла воспитать в себе человека и думать о будущем. 

Супруг не знал о темном прошлом своей возлюбленной. Прочитал обо всем в Интернете, столкнувшись с невероятным унижением. Однако, спросив обо всем у жены, как говорит сам, услышал, что ничего такого не было  – то есть та ему соврала. Ныне Слава подавлен от всего того, что вывалила на него просочившаяся правда, пишут в медиа.

Ранее мы писали об истории знакомства Комиссаренко с Юлией.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
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